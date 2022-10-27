Göçmen kaçakçılığı ile gözaltına alınan 11 organizatörün jandarma da işlemleri devam ederken 11 araca da el konuldu.

Maden kazasıyla ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Maden kazasıyla ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde yapılan kaçak göçmenle mücadele çerçevesinde 1 haftada 594 kaçak göçmen yakalandı 11 organizatör gözaltına alındı.

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