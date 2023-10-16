Kırklareli’nde ülkeye yasadışı yollarla girdiği belirlenen bin 164 kaçak göçme yakalandı, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 06 Ekim-12 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 164 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 31 şüpheli yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olaylarda kullanılan 29 araca el konuldu.