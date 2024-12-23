Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıkçı barınakları da su ürünleri denetimi yaptı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesi bağlı Kıyıköy beldesinde Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde su ürünleri avcılığına ilişkin yasal düzenlemelere uyum kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir bir balıkçılık için denetimlerin devam ettiği belirtildi.