Kırklareli’nde jandarma ekiplerinin operasyonları sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 27 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucu 27 şüpheli yakalandı. Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.