Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 45 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik aranan 31 şahıs olmak üzere toplam 45 şahıs yakalandı. 45 şahıstan 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında 3 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında

Yakalanan şahıslar arasında, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan 5 yıl ile 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın eşya sokma suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün cezası bulunan 1 kişi, silah veya mühimmat bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan 1 kişi, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan 1 kişi ve çocukların kullanıldığı müstehcen yayınlarla ilgili suçlardan aranan 3 yıl 1 ay 15 gün cezası bulunan 1 kişi yer aldı.

Ayrıca, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal, kenevir ekimi, kasten yaralama gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişiler de yakalandı.

Kaynak: iha