Olayla ilgili H.A’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelendi. İnceleme sonucundan Abak’ın aracına bindiği isnada başka bir otomobilden tüfekle ateş edildiği tespit edildi.

Abak’ın cenazesi Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin arından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak’ta Ahmet Abak (43) aracına binerken tüfekle vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Abak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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