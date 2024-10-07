Kırklareli’nde 7-11 Ekim arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak Amatör Spor Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Kırklareli’nde 7-11 Ekim arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İlk olarak bu gün sporcular Atatürk Spor Salonu önünde toplandı. Sporcular daha sonra Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’na yürüdü. İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından son buldu.