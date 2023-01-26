Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınırken 3 araca da el konuldu.

Eyüpsultan’da 50 bin lira değerinde çay hırsızlığı kamerada

Eyüpsultan’da 50 bin lira değerinde çay hırsızlığı kamerada

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 13-19 Ocak 2023 tarihleri arasında hudut birlikleri ile 85 kaçak göçmen yakaladı.

Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 85 kaçak göçmen yakalanırken 4 şüpheli, göçmen kaçaklığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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