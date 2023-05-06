Kırklareli’nde jandarma ekipleri, Bulgaristan’a geçmeye çalışan 8 terör örgütü üyesini yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi 4 kişi, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 1 kişi ve DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

Yakalanan 8 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2’si sınır dışı edildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.