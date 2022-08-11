Yangında yaklaşık 400 kilogram bal, 1 adet bal süzme makinası ve 71 adet arı kovanının zarar gördü.

Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri tarafından defalarca bıçaklandı

Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri tarafından defalarca bıçaklandı

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Kavaklı beldesinde bal üretimi yapan M.K. piknik tüpü ile çalışma yaptığı esnada tüp alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın arı kovanlarının bulunduğu alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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