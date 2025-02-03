Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 66 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 66 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayda kullanılan 3 otomobile el konuldu.
Kaynak: iha