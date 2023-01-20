Kırklareli’nde, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 53 bin 372 öğrenci karne aldı.

Kırklareli’nde, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 53 bin 372 öğrenci karne aldı.

Kırklareli’nde, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 53 bin 372 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Mustafa Dalcalı İlkokulunda düzenlenen karne törenine Vali Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Vali Ekici ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle tek tek fotoğraf çekilen Ekici iyi tatiller diledi.

Çocukların okullaştırılması konusunda Kırklareli’nin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Ekici, 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlamış bulunuyoruz. Çocuklarımız ve velilerimiz karne sevinci yaşıyorlar. İlimizde 53 bin öğrenciye bu gün karne dağıttık. Birinci dönem çok başarılı geçti bizim açımızdan özellikle çocukların okullaştırılması konusunda yüzde 99’a varmış bulunmaktayız ve Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Çocuklarımızın neredeyse tamamını okullaştırdık. Okullarımızda kütüphanelerin geliştirilmesi için çok çalıştık. 206 bin kitabımız oldu kütüphanelerimizde ve bunları çocuklarımıza düzenli olarak okuttuk. Ayrıca dezavantajlı olan çocuklarımızdan 4 bin çocuğumuza günlük yemek verdik ve ikinci dönem bunun sayısını 8 bine çıkaracağız” dedi.

Ekici, başarılı bir dönem geçmesi için emeği geçen herkese teşekkür etti.