Kırklareli’nde taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrenciler, okul pansiyonlarında ücretsiz yatılı kalan öğrenciler, özel eğitim öğrencileri ile okul öncesi eğitimdeki öğrenciler olmak üzere toplamda 4 binden fazla öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

Kırklareli’nde taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrenciler, okul pansiyonlarında ücretsiz yatılı kalan öğrenciler, özel eğitim öğrencileri ile okul öncesi eğitimdeki öğrenciler olmak üzere toplamda 4 binden fazla öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

Millî Eğitim Bakanlığının eğitimde fırsat eşitliği politikası doğrultusunda öğrencilerin eğitime erişimleri her geçen gün daha da kolaylaşıyor. Taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrenciler, okul pansiyonlarında ücretsiz yatılı kalan öğrenciler ve özel eğitim öğrencileri ile okul öncesi eğitimdeki öğrenciler ücretsiz yemek hizmetinden her gün yararlanıyor. Öğrencileri akademik eğitimlerinin yanı sıra bedensel gelişimlerini de ön planda tutulmasının ardından Kırklareli’nde 4 bin 204 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi Beste Tekir yatılı yurtta kaldığını belirterek yemekten, sıcak suya kadar her şeyden yararlandığını söyledi.

Tekir, yurtta duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Okuldayken yada okul sonrasında hiçbir zaman yemekle ilgili problem yaşamıyorum. Gayet iyi bir şekilde besleniyoruz. Öğretmenlerimiz, yöneticiler bize çok iyi hizmet veriyorlar. Yurdumdan çok memnumun” dedi.

Volkan Onur anne sıcaklığında yemeklerle beslediğini vurgulayarak “Yemeklerimiz gayet güzel anne sıcağında yemekler ile besleniyoruz. Kafamda hiçbir soru işaretleri yok her öğün yemeğimiz çıkar. Aynı zamanda ben futbolcuyum gereken karbonhidratımı, proteinimi rahatlıkla buradan sağlayabiliyorum. Her türlü koşullar var temizlik açısından, yemek açısından çok rahat bir yaşam sürdürüyorum burada” diye konuştu.