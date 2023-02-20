Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem sonrası Kırklareli’nde 34 gönüllü sağlık personeli bölgeye uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem sonrası Kırklareli’nde 34 gönüllü sağlık personeli bölgeye uğurlandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat gece saatlerinde 7,7, gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 11 ilde hissedilen deprem sonrası kentlerde çalışmalara destek vermek için Kırklareli’nden 34 sağlık çalışanı bölgeye uğurlandı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, deprem bölgesine 34 sağlık personelini uğurladıklarını ifade ederek, “İlk günden itibaren yüzlerce arkadaşımız gönüllü oldu. İlk başta UMKE ekiplerimiz, 112 ekiplerimiz ve lojistik ekiplerimiz deprem bölgesine gitmişti. Koruyucu sağlık hizmetleri ve halk sağlığı hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla bölgeye sağlık personeli desteğini sürdürüyoruz. Bugün de 34 personelimiz yola çıkıyor. Bunların içerisinde aile hekimi, hemşirelerimiz, hekimlerimiz, güvenlik, temizlik ve veri hazırlamada görevli arkadaşlarımız var” dedi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Basamak Yoğun Bakım Hemşiresi Ayşen Yazıcı gönüllü olarak deprem bölgesine gittiğini belirterek, “İlk günden beri deprem bölgesine gitmek için gönüllü arkadaşlarımızla can atıyoruz. Gerçekten orada bir kişinin elini tutmak istiyoruz. Şimdi böyle bir fırsat geçti elimize, inşallah elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Daha sonra gidecek olan gönüllü personele deprem bölgesi hakkında bilgi verildi.