Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 299 düzensiz göçmen, 6 organizatör yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi faaliyetlerinde 14 - 20 Temmuz 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 299 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınarak adli işlem yapıldı. Düzensiz göçmen olaylarında kullanılan 5 araca el konuldu.