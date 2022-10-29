Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü çerçevesinde Kırklareli’nde düzenlenen törenle Kıbrıs Gazisi fenalaştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü çerçevesinde Kırklareli’nde düzenlenen törenle Kıbrıs Gazisi fenalaştı.

Cumhuriyet’in 99. yılı çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Kırklareli Valisi Birol Ekici makamında tebrikleri kabul etti. Etkinlikler Özgürlük ve Demokrasi Meydanında düzenlenen tören ile devam etti. Vali Birol Ekici, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu askeri araç ile vatandaşları selamladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Birol Ekici yaptı. Ekici konuşmasında “Bugün Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yıldönümünü kutluyoruz. Gelecek yıl Cumhuriyetimiz bir asırı doldurmuş olacak. Bu gurur, hepimizin göğsünü kabartıyor. Bilindiği üzere; “Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923 tarihinde “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ifadeleriyle ilan edilmiştir. Halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

Kıbrıs Gazisi fenalaştı

29 Ekim kutlamalarında Kıbrıs Gazisi Hasan Ula fenalaştı. Gaziye ilk müdahaleyi tören alanında bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra Gazi Ula 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tören öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterileri ile devam etti. Kutlama programı resmi geçit töreni ile sona erdi.