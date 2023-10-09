Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 26 terör örgüt üyesi yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 01 Temmuz-30 Eylül 2023 tarihleri arasında çalışma düzenledi.
Göçmen kaçakçılığı ile mücadele sırasında, yakalanan göçmenler arasında, yasadışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi 15 kişi, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 5 kişi ve DEAŞ terör örgütü üyesi 6 kişi yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 26 şüpheliden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 13’ü Pehlivanköy Geri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.