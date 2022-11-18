Olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, 11 - 17 Kasım 2022 tarihleri arasında düzensiz göçle mücadele çercevesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 243 kaçak göçmenle birlikte 4 organizatör yakalandı.

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