Olaylarda kullanılan 3 araca el konuldu. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 7 şüpheliden 5’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 5 günde il genelinde yaptığı önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 229 kaçak göçmenle birlikte 7 organizatör yakalandı.

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