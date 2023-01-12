Kırklareli il genelinde 2022 yılında 3 milyar 100 milyon liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

Kırklareli il genelinde 2022 yılında 3 milyar 100 milyon liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Vali Birol Ekici başkanlığında yapıldı. Ekici toplantıda yıllara göre artan yatırımları değerlendirdi. İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde gerçekleşen toplantıya kamu, kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Ekici, pandemi sonrası Kırklareli’nde 3 milyar 100 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi. Pandeminin bir tecrübe olduğunu anlatan Ekici, “Bizim için çok önemli bir tecrübe oldu buna rağmen pandemi sonrasında 2022 yılında şehrimiz açısından bu kadar geniş yatırımlarla geçmesi ve başarılı geçmesi son derece takdir edici bir konudur. Yıllara göre şehrimizde kamu yatırımlarına baktım. 2022 yılında 3 milyar 100 milyon liralık yatırım yapmışız Kırklareli’ne. 2021 yılında 2022 yılının yarısından da az 1 milyar 140 milyon, 2020 yılında bunun yarısından da az 660 milyon, 2019 yılında 569 milyon seviyesinde, 2018’de 357 milyon seviyesinde şehrimize kamu yatırımları olmuş. Bu yapılan yatırımlara baktığımız zaman şehrimizin en stratejik alanlarına yatırımların yapıldığını görüyoruz. En stratejik alan nedir ulaşımdır. En çok yatırımları ulaşıma yapıldı. En önemli yatırımımız ulaşımda ki Edirne ile Kırklarelimizin bağlanması yine Halkalıdan başlayıp Londra’da bitecek olan demir yolu hattının yüzde 70 seviyesine varmış olması şehrimiz için son derece umut verici, milletimiz için umut verici gelişmelerdir” dedi.

Kırklareli gayri safi milli hasılada sekizinci sırada

TÜİK verilerine göre açıklanan kişi başı gayri safi milli hasılada Kırklareli’nin sekizinci sırada yer aldığını aktaran ifade eden Ekici, “Geçen ay bir açıklama yapıldı TÜİK tarafından kişi başı gayri safi milli hasıla’da Kocaeli birinci, İstanbul ikinci, Tekirdağ üçüncü, bizde şehrimizle sekizinci sıradayız. Sekizinci sıra bizim için çok geridir ve biz ilk üçte olmalıyız diyorum. Bunun için Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlar son derece hızlı bir şekilde devam etmektedir. Şehrimizin diğer şehirlere entegrasyonu için ulaşım yatırımlarımız devam etmekte” şekilden konuştu.

Ekici, Kırklareli’nin ilk üçüncü sıraya girmesi için var güçlerince çalıştığını aktardı. Konuşmaların ardından proje tanıtımları yapıldı.