Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı trafik ekiplerince 2 haftada 10 binden fazla araç denetlenerek bin 145 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı trafik ekiplerinin, 25 Mayıs - 08 Haziran 2023 tarihleri arasında Kırklareli genelinde yapmış oldukları denetimlerde 10 bin 316araç kontrol edilerek, yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen bin 145 araç şoförüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 115 adet araç trafikten men edildi ve 36 adet sürücü belgesi geri alındı.