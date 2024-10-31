Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 2 haftada 358 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla yapılan mücadele kapsamında 10 - 23 Ekim 2024 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 358 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenlere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: iha