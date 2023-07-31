Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 186 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yapan 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi faaliyetlerinde il genelinde yapılan önleyici devriye çalışmalarında yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 186 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahısta, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınarak adli işlem yapıldı. Olaylarda kullanılan 1 araca da el konuldu.