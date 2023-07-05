Kırklareli’nde yasa dışı yollardan Türkiye’yi girdiği tespit edilen 171 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi amacıyla il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 171 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahıs, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylarda kullanılan 5 araca ise el konuldu.