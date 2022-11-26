Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 18-24 Kasım 2022 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 165 kaçak göçmen yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.