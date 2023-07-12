Kırklareli’nde polis ekiplerince 14 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce “göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik” yapılan çalışmalar çerçevesinde, 34 plakalı iki aracın göçmen kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

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Ekipler tarafından araçların durdurulması sonucu gerçekleştirilen aramada 14 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.