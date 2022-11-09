Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli merkez ve Babaeski ile Lüleburgaz ilçelerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Ekiplerce adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 bin 960 litre sahte içki, 255 alkol şişesi, 9 fermente düzeneği, 2 dinlenme tankı, 2 alkol ölçer ele geçirildi. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli’nde düzenlenen operasyonda 14 bin 960 litre sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

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