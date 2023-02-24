Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece 11 yıl, 4 ay, 60 gün hapis cezasının infazı için Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Kızılcıkdere köyü girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri bir araç durdurdu. Durdurulan araçta E.U. isimli şahsın Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

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