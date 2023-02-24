Kırklareli’nde jandarma ekipleri 11 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.
Kırklareli’nde jandarma ekipleri 11 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Kızılcıkdere köyü girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri bir araç durdurdu. Durdurulan araçta E.U. isimli şahsın Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece 11 yıl, 4 ay, 60 gün hapis cezasının infazı için Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.
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