Kırklareli’nde polisin yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 1-10 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aralarında başta telefon dolandırıcılığı, taksirle yaralama gibi birçok suçtan aranan 22 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı.

Ayrıca yapılan şok uygulamalar ve denetimlerde 2 adet kesici ve delici alet, 2 gram narkotik madde ele geçirilerek gerekli adli iş ve işlemler başlatıldı.