Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca 2022 yılı içerisinde 23 terör örgütü üyesi yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca 2022 yılı içerisinde 23 terör örgütü üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2022 yılında meydana gelen terör olayları çerçevesinde terör örgütü üyesi olmaktan arananlar ile terör örgütü propagandası yapma suçunu işleyenler ve terör örgütleri ile iltisakı bulunduğu tespit edilen 14 PKK/KCK-PYD/YPG, 5 FETÖ/PDY, 2 DHKP/C, 1 DEAŞ ve 1 Tanzim Hurras Aldin şüphelileri yakaladı.

Yakalanan 23 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 4’ü ülkede bulunması sakıncalı şahıs çerçevesinde Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile sınır dışı edildi. 9 şüphelinin ise yargılaması devam ediyor.