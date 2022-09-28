Kırklareli’nde bir işletmeden 1 ton 100 kilogram kablo çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırklareli’nde bir işletmeden 1 ton 100 kilogram kablo çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Hasbuğa köyünde bir işletmede bakır kabloların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada 1 ton 100 kilogram bakır kablonun çalındığını tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, M.S.’nin 13 hırsızlık ve dolandırıcılık suç kaydı, S.Ü.’nün ise 14 hırsızlık ve dolandırıcılık suç kaydının bulunduğu tespit edildi.