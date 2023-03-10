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Öte yandan yapılan aramada kenevir tohumu, kubar, eroin, 16 kök kenevir, metanfetamin, iklimlendirme sistemi, elektronik sigara, muhtelif kazı malzemesi, kaçak alkol, dedektör ve tabanca ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde geçtiğiniz Şubat ayında 16 uyuşturucu, 9 kaçakçılık, 1 organize, 2 siber suç olayında toplam 49 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 11’ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlardan 1 ayda 49 şüpheli yakalandı.

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