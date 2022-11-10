Kırklareli’de polis ekiplerince tefecilere yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli’de polis ekiplerince tefecilere yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde tefecilik yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri çalışma başlattı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Lüleburgaz KOM Grup Amirliğince, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; E.A., R.H.A. ve yanlarında çalışan S.C.Ç., S.V. ve A.S.Y. isimli şahıslara yönelik teknik takip başlatıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 22 senet, imzalı ikamet satış sözleşmesi, 133 bin 980 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 88 mermi ve 8 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda; E.A., R.H.A., S.V. ve S.C.Ç. gözaltına alındı.