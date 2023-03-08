Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey mevkiinde züccaciye malzemeleri yüklü ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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