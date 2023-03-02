Kırklareli’de jandarma ekiplerince, yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen adreslere yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli’de jandarma ekiplerince, yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen adreslere yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde yasa dışı bahis siteleri üzerinden şans oyunları oynatıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda; internet kafe, ev ve eklentileri ile araçta yapılan aramada 8 adet sabit disk, 1 adet taşınabilir harici disk, 4 adet USB bellek ve 3 adet cep telefonuna el konuldu.

Öte yandan, arama esnasında bir kişinin başka bir şahsa ait hesap üzerinden şans oyunu oynadığı tespit edildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.