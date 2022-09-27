Kırklareli’nde "TR21 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı" çalışmaları çerçevesinde ’İl Vizyon Çalıştayı’ yapıldı.

Kırklareli’nde "TR21 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı" çalışmaları çerçevesinde ’İl Vizyon Çalıştayı’ yapıldı.

Kırklareli’de Vali Birol Ekici, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, STK temsilcileri, belediye başkanlarının katılımlarıyla "TR21 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı" çalışmaları çerçevesinde İl Vizyon Çalıştayı yapıldı.

Çalıştayda konuşan Vali Ekici, İstanbul ve Avrupa arasında Kırklareli’nin seçkin bir il olduğunu belirterek, “Kırklareli hem Karadeniz’e 60 kilometre sınırıyla, Bulgaristan’a 177 kilometre sınırıyla, İstanbul ve Avrupa Birliği ile arasında çok seçkin bir bölgeye sahip bir il. Birçok göstergesi şehrimizin Türkiye’nin diğer geri kalan alanıyla kıyasladığımız zaman çok önemli gelişmeler elde etmişiz” dedi.

"Kırklareli’de her şeyimiz kayıt altında ve Türkiye’de birinci sıradayız"

Kırklareli’nin her şeyinin kayıt altında olduğunu söyleyen Ekici, “Mesela elektrikte kayıp, kaçak oranımız yüzde 5. Bu çok önemli bir gösterge yani her şeyimiz kayıt altında ve Türkiye’de birinci sıradayız. Bursa sanayi şehri olduğu için kayıp kaçakta bizi geçebiliyor. Sosyal güvencede yüzde 4’üz. Halkımızın tümü sosyal güvenlik şemsiyesi altında. Bu şu anlama geliyor, orta sınıfı yakalamış bulunmaktayız yani orta gelir tutturmuş. Doğru, dürüst yatırım ve yönetimin bulunduğu bir şehiriz. Osmanlı’da İstanbul, Edirne arasındayız. İstanbul ve Edirne Belgrad ana yolunun ve ticaretinin, göçünün üzerindeyiz” şeklinde konuştu.

"Tarımda Trakya olarak Türkiye’nin yüzde 8 ürününü biz üretiyoruz"

Vali Ekici, Trakya’nın çok önemli üstünlükleri olduğunu vurgulayarak, “Çok önemli üstünlüklerimiz var. Tarihimiz var, denizimiz var, kültürümüz var, seçkin longoz ormanlarımız var. Turizmde, sanayide, ticarette, tarımda Trakya olarak Türkiye’nin yüzde 8 ürününü biz üretiyoruz. Topraklarımızın büyüklükleri çok güzel ve işleme oranımız Türkiye’nin üzerinde” dedi.

"Sanayide de iyi bir noktadayız"

Ekici, açıklamasının devamında, "Kırklareli OSB’nin, büyüklüğü 505 hektar, Büyükkarıştıran OSB’nin büyüklüğü 596 hektar, Evrensekiz OSB’nin 212 hektar, bir özel OSB’miz var, onunki 65 hektar. Toplam OSB büyüklüğü 1378 hektar. Sanayi olmadan yani biz buğday üreterek, efendim ayçiçeği satarak bunları işleyip sanayi ürünü haline getirmeden, ayçiçeği yağı haline getirmeden sattığımız sürece biliyorsunuz ki tarımsal ürün satan ülkeler ortalama 5 bin dolar milli gelire sahip. Kalkınmakta olan ülkeler işte 10 bin dolar milli gelire sahip ki biz 11-12 bin dolarları yakaladık. Ama bizim gerçekten böyle seçkin bir ortamda seçkin bir yerleşim, coğrafyada 25 bin dolar, 30 bin doları yakalamamız hiçten bile değil. Önümüzde bir fırsat, bunların dikkate alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da alınacak kararların 3 il açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, “Türk Akımı Projesi çok önemli bir proje. 937 kilometre Rusya’dan Karadeniz’in tabanından Kıyıköy’e ulaştı. Yine Azeri gazını getiren Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) İpsala’dan ülkemize girdi. Türkiye’nin değil dünyanın en önemli iki tane projesi buradan Türkiye, Trakya’nın sınırlarında İpsala ve Kıyıköy, Kırklareli ili sınırlarında” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından katılımcılarla görüş alışverişinde bulunuldu.