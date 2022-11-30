Kırklareli’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Kırklareli’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Pınarhisar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 2 kilo 150 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 24 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.