Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirilirken, yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirilirken, yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Lüleburgaz’da uyuşturucu madde ticareti yapan ve piyasaya süren şüpheli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22,1 gram kubar esrar, 529 kök Hint keneviri ve 130 adet kilitli poşet ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.