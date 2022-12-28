Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimde, 6 sürücünün ehliyetine el konuldu, 2 araç ise trafikten men edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetimde, 6 sürücünün ehliyetine el konuldu, 2 araç ise trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kentin belirli yerlerinde trafik denetimi yaptı. Yapılan denetim sonucu 260 araç kontrol edilerek, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 23 araca 17 bin 211 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, 2 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün de ehliyeti geçici süreyle geri alındı.