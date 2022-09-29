Kırklareli Valisi Birol Ekici, tatbikatlara önem verdiklerini belirterek, muhtemel taşkınlara karşı her bireyin afetlerle yaşamayı en iyi şekilde öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

Tatbikat gereği taşkın senaryosu kurgulandı. Kurtarma çalışması, radyoaktif sızıntıya müdahale, yangın söndürme, altyapı sorunlarına müdahale ve taşkından etkilenenlere barınma ihtiyaçları için çadır kuruldu.

Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde, AFAD ekiplerinin koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Kırklareli yerel düzey afet grupları tarafından sel/taşkın tehlikesi müdahale ve ön iyileştirme saha tatbikatı yapıldı.

Kırklareli yerel düzey afet grupları; sel, taşkın tehlikesi müdahale ve ön iyileştirme saha tatbikatı gerçekleştirdi.

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