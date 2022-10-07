Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması çerçevesinde son bir hafta içerisinde Demirköy ve Vize ilçelerindeki 3 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 13 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar çerçevesinde 3 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

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