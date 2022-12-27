Kırklareli’de Ekim ayının kurak geçmesiyle tehlikede olan buğday, son yağışlarla birlikte üreticiyi sevindirdi.

Kırklareli’de Ekim ayının kurak geçmesiyle tehlikede olan buğday, son yağışlarla birlikte üreticiyi sevindirdi.

Türkiye’nin önemli tahıl ambarlarından birisi olan Trakya’da Ekim ayının kurak geçmesiyle üreticiler tedirgindi. Son yağışlarla rahat nefes alan üreticiler, buğdayda yüksek verim bekliyor. Yağışların etkisiyle yeşillenen buğday tarlaları, kış öncesi ilk evresini tamamlayarak ‘üşüme’ evresine geçiyor. Kuraklık sebebiyle Kırklareli’deki bazı bölgelerde Ekim ayında ekilmesi gereken buğday, Kasım ayın sonlarına doğru ekildi.

Son yağışlar sevindirdi

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, alışık olmadıkları bir sezon ile ekime başladıklarını belirterek, "Buğday ekim sezonunda hiç beklemediğimiz, hiç alışık olmadığımız bir sezon geçirdik. Ekim ayında yapmamız gereken buğday ekimini Kasım ayının sonuna doğru yaptık. Bu yıl gerçekten zor günler yaşadık tarımsal kuraklık açısından. Erken ekim yapan arkadaşlarımız sıkıntı yaşadı. Fakat son günlerde yağan yağışlarla beraber buğday ekilen alanlarda gözle görülebilir ve sevindirebilir gelişmeler var. Havaların sıcak gitmesi ve yağışlı gitmesiyle çok iyi duruma geldi" dedi.

"Yağmurlar yetişince zararlarımız çok az seviyeye indi"

Son yağışlarla erken ekilen alanlarda zararın çok az seviyeye düştüğünü vurgulayan Şaylan, "Yağmurlar yetişince zararlarımız çok az seviyeye indi. Bu ne demek? Önümüzdeki sene içerisinde de yapılan buğday ekimlerinde istenilen düzeye gelmesi demektir. Şu anda üreticilerimiz buğdayın durumundan gayet memnun. Umduğumuz gibi oldu; sezon başı gibi olsaydı bizi zor günler bekliyordu" diye konuştu.

Buğday, kış öncesi gereken seviyeye geldi

Buğdayın çeşitli aşamaları olduğunu ifade eden Şaylan, kış öncesi gereken seviyeye geldiğini söyledi. Buğdayın -5, -6 dereceleri görmesi gerektiğine değinen Şaylan, "Buğdayın çeşitli aşamaları var. Kardeşlenme aşaması var, üşüme aşaması var. Buğdayın belirli bir döneme geldikten sonra kardeş yapması için belirli bir ısı lazım, bir de buğdayın -5, -6’yı görmesi lazım üşümesi lazım. İklim değişikliğini de göz önüne alırsak onlarda da değişiklik olmaya başladı. Donma yaparsa buğday verimi geçtiğimiz seneleri aratmaz. Bundan sonrası da önemli buğday olması gereken seviyeye geldi ve o yüzden memnunuz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yeşillenen buğday tarlaları havadan görüntülendi.