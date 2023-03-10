Kırklareli’de jandarma ekiplerince bir bağ evine düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Evrencik köyü Eski Bağlar mevkiinde bir bağ evinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bağ evine düzenlenen operasyonda; 95 litre etil alkol, 30 litre ev yapımı erik rakısı, 20 litre ev yapımı şarap, 2 adet alkol yapımında kullanılan damacana, 1 adet alkol yapımında kullanılan kazan, 1 adet meyve sıkacağı, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ve şarjör, 1 adet markası ve seri numarası silinmiş ve namlusu kesilmiş av tüfeğinden bozma tabanca ile 23 av tüfeği fişeği ele geçirildi.