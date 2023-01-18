Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kentte bulunan market, kasap, fırın ve restoranlar denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kentte bulunan market, kasap, fırın ve restoranlar denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri; kentte bulunan market, kasap, fırın, pasta/tatlı imalathaneleri ve restoranlara denetim gerçekleştirdi. Denetimde, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ve etiket içerikleri kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, tüketiciye güvenilir gıdanın ulaşması için 7/24 esaslı denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, "Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak amacımız, tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 denetim ekiplerimizle denetimlerimiz devam etmektedir" dedi.