Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezi ve ilçelerinde, kaçakçılık ve mali suçlar çerçevesinde operasyon düzenlendi. 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 8 bin 640 içi tütün doldurulmuş makaron, 9 bin boş makaron, 6 kilogram tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi, kompresör ile 200 boş şeffaf poşet ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.