Öte yandan, şüphelilerden birinin 43, diğerinin ise 33 farklı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

Ekipler, suça sürüklenen çocuklar C.D. ve C.D.’yi yakaladı. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çalınan motorlar ise sahiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, motosiklet hırsızlığına yönelik müracaatları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, hırsızlık şüphelilerinin kimliğini tespit etti.

Kırklareli’de motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

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