Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. İstanbul-Edirne Karayolu’nda görüş mesafesinin yer yer 40-50 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Lüleburgaz ilçesinde dün akşam şiddetli yağmur ve fırtına su baskınlarına ve ağaçların yıkılmasına yol açarken, sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Edirne-İstanbul Karayolu’nda görüş mesafesi yer yer 40-50 metreye kadar düştü. İstanbul-Edirne TEM Otoyolu’nda da görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla sürücüler hızlarını düşürdü. Güneş yükselmeye başlayınca sis etkisini kaybetti.