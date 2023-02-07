Kahramanmaraş’ta dün 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı depremin ardından Kırklarelili vatandaşlar adeta gönül köprüsü oluşturdu. 7’den 70’e herkes, depremzedeler için oluşturulan yarım kampanyası için hazırladıkları malzemeleri zabıta müdürlüğüne getiriyor.

Kahramanmaraş’ta dün 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı depremin ardından Kırklarelili vatandaşlar adeta gönül köprüsü oluşturdu. 7’den 70’e herkes, depremzedeler için oluşturulan yarım kampanyası için hazırladıkları malzemeleri zabıta müdürlüğüne getiriyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde önceki gece saatlerinde 7,7; dün gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’de de vatandaşlar, deprem bölgeleri için başlatılan yardım kampanyalarına hazırladıkları malzemeleri belediye zabıta müdürlüğüne getiriyor. Yoğun ilgi gösterilen yardım kampanyasında ısıtıcılar, battaniye, giysi, mont, bot, çocuk bezi ve giysileri tek tek kontrol edilip tırlara yerleştiriliyor.

Öte yandan çalışmalara 7’den 70’e pek çok vatandaşın katıldığı görüntüleniyor. Tırlara yüklenen insani yardım paketleri, deprem bölgelerine gönderiliyor.