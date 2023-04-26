Kırklareli’de jandarma ekiplerince uyuşturucu, kaçakçılık ve mali suç olayları çerçevesinde 16 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-24 Nisan tarihlerinde uyuşturucu, kaçakçılık ve mali suç olayları çerçevesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 2 gram esrar, 2 gram metanfetamin, bin 255 gram skunk, hassas terazi, 250 litre içki, üzüm presleme makinesi, dedektör ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.