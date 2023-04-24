Kırklareli’de Bulgaristan’a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 3 terör örgütü üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yasa dışı yollarla Bulgaristan’a kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler; DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi 2 kişi olmak üzere toplam 3 terör örgütü üyesini yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.